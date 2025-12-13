WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    "Laçın" tankeri ilə 464 min tondan çox neft və neft məhsulları daşınıb

    İnfrastruktur
    • 13 dekabr, 2025
    • 11:46
    Laçın tankeri ilə 464 min tondan çox neft və neft məhsulları daşınıb

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-yə (ASCO) məxsus "Laçın" tankeri ilə istismara veriləndən, 6 il ərzində 464,093 min ton neft və neft məhsulları daşınıb.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Tanker bu müddət ərzində müxtəlif limanlara ümumilikdə 94 səfər həyata keçirib.

    Son bir ildə isə gəmi 48 min 958,323 ton yükü təyinat limanına çatdırıb.

    "Laçın" tankeri ümumi tutumu 9 190 kubmetr olan altı yük tankına malikdir. Gəminin dedveyti dənizdə 7 884 ton, çayda 5 455 ton təşkil edir. Uzunluğu 141 metr, eni 16,9 metr olan tanker saatda 10 dəniz düyünü sürətlə hərəkət edir.

    Qurum xatırladıb ki, ASCO-nun sifarişi ilə Bakı Gəmiqayırma Zavodunda inşa olunan tankerin istismara verilməsi mərasimi 13 dekabr 2019-cu ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə baş tutub.

    ASCO tanker Laçın
    Танкер "Лачын" перевез более 464 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов за период эксплуатации

    Son xəbərlər

    12:12

    Tbilisidə bu gün Uşaq Avroviziya müsabiqəsinin finalı keçiriləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    12:12

    Dənizkənarı Milli Parkda oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:09
    Foto

    FHN Bakıxanovda yaşayış kompleksində təlim keçirib

    Digər
    12:04

    Azərbaycan Ağ Evdə regionlararası enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Energetika
    12:02

    İndoneziyada sel və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı min nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    12:00

    İstanbul klubu "Real"ın müdafiəçisi üçün təklif göndərəcək

    Futbol
    11:58

    Rusiyada yol qəzası baş verib, ölən və yaralananlar var

    Region
    11:56

    Şirvanda hamamda yıxılan qadın xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    11:54

    Allahşükür Paşazadə BMT Sivilizasiyalar Alyansının XI Qlobal Forumunda iştirak edəcək

    Din
    Bütün Xəbər Lenti