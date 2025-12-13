Танкер "Лачын" перевез более 464 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов за период эксплуатации

Первый национальный танкер "Лачын", построенный на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), за шесть лет эксплуатации перевез 464,093 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, за этот период танкер совершил в общей сложности 94 рейса в различные порты.

За последний год судно доставило в порты назначения 48 тысяч 958,323 тонны груза.

Танкер "Лачын" оснащен шестью грузовыми танками общей вместимостью 9 190 кубометров. Дедвейт судна составляет 7 884 тонны в море и 5 455 тонн в реке. Длина танкера - 141 метр, ширина - 16,9 метра, скорость движения - 10 морских узлов.

Напомним, что церемония ввода танкера в эксплуатацию состоялась 13 декабря 2019 года с участием президента Ильхама Алиева.