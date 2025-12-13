Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Британский торговый посланник обсудил в Нахчыване перспективы партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 13 декабря, 2025
    • 17:24
    Британский торговый посланник обсудил в Нахчыване перспективы партнерства с Азербайджаном

    Торговый посланник Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану лорд Джон Олдердайс посетил Нахчыван.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ходе встречи с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхуном Джалиловым было отмечено успешное развитие отношений между Лондоном и Баку, основанных на стратегическом партнерстве, дружбе и взаимном доверии. Также была подчеркнута долгосрочная и результативная деятельность британских компаний в Азербайджане.

    Стороны выразили удовлетворение договоренностями, достигнутыми в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, и отметили вклад британских компаний в масштабные строительные и восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

    В ходе встречи особое внимание было уделено стратегической роли Нахчыванской Автономной Республики в развитии коммуникаций по Среднему коридору (ТМТМ), а также потенциалу возобновляемых источников энергии. Были обсуждены перспективы сотрудничества в этих направлениях, реализация генерального плана города Нахчывана и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Великобритания Азербайджан Нахчыванская Автономная Республика Джон Олдердайс Джейхун Джалилов
    Фото
    Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Naxçıvana səfər edib
    Elvis

    Последние новости

    17:46

    На аэродроме в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

    В регионе
    17:42

    Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на чемпионате мира

    Индивидуальные
    17:37

    В Азербайджане цифровые тахографы будут выдавать еще два года

    Инфраструктура
    17:33

    Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран

    В регионе
    17:27

    МВД: За сутки задержаны 260 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    17:26

    На границе с Камбоджей погибли 14 военных Таиланда - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:24
    Фото

    Британский торговый посланник обсудил в Нахчыване перспективы партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    17:04

    Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 28,7%

    Финансы
    16:49

    Азербайджан и Apple обсудили проекты по созданию регионального цифрового хаба

    ИКТ
    Лента новостей