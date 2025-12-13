Британский торговый посланник обсудил в Нахчыване перспективы партнерства с Азербайджаном

Торговый посланник Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану лорд Джон Олдердайс посетил Нахчыван.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ходе встречи с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхуном Джалиловым было отмечено успешное развитие отношений между Лондоном и Баку, основанных на стратегическом партнерстве, дружбе и взаимном доверии. Также была подчеркнута долгосрочная и результативная деятельность британских компаний в Азербайджане.

Стороны выразили удовлетворение договоренностями, достигнутыми в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, и отметили вклад британских компаний в масштабные строительные и восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе встречи особое внимание было уделено стратегической роли Нахчыванской Автономной Республики в развитии коммуникаций по Среднему коридору (ТМТМ), а также потенциалу возобновляемых источников энергии. Были обсуждены перспективы сотрудничества в этих направлениях, реализация генерального плана города Нахчывана и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.