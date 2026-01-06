На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
Экология
- 06 января, 2026
- 21:40
На ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт в Баку скоростной режим снижен из-за тумана на 20 км/час.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
Соответствующая корректировка предельно допустимой скорости и знак "Туман" отражены на информационных табло, уточнили в ведомстве
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
