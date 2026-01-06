Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Экология
    • 06 января, 2026
    • 21:40
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    На ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт в Баку скоростной режим снижен из-за тумана на 20 км/час.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

    Соответствующая корректировка предельно допустимой скорости и знак "Туман" отражены на информационных табло, уточнили в ведомстве

    Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.

    Фото
