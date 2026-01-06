İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib, tablolarda "dumanlı hava" işarəsi qoyulub

    Ekologiya
    • 06 yanvar, 2026
    • 21:35
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib, tablolarda dumanlı hava işarəsi qoyulub

    Hazırda Bakıda müşahidə edilən dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib.

    Eyni zamanda bütün tablolarda "dumanlı hava" işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir.

    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi sürət həddi dumanlı hava
    Foto
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Son xəbərlər

    21:51

    Bastrıkinin sinizmi və ya Qroznı üzərindəki buludlarda gizlənən həqiqət

    Analitika
    21:50

    "Milan" Rafael Leaunun maaşını artıraraq komandada saxlamaq niyyətindədir

    Futbol
    21:35
    Foto

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib, tablolarda "dumanlı hava" işarəsi qoyulub

    Ekologiya
    21:33

    "Nestle" zəhərlənmə təhlükəsi ilə əlaqədar 25 ölkədən uşaq qidalarını geri çağırıb

    Digər ölkələr
    21:22

    Çempionlar Liqasında "Qarabağ"a iki qol vuran futbolçu Yunanıstan klubuna transfer olunub

    Futbol
    21:15

    Braziliyanın həbsdəki sabiq prezidenti Bolsonaru yıxıldıqdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    21:01
    Foto

    Çin agentliyi Prezident İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına müsahibəsindən yazıb

    Media
    20:57

    DYP dumanlı hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

    Ekologiya
    20:56

    İranda saxlanılan etirazçıların ailələri güc strukturlarının binaları qarşısında toplaşıblar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti