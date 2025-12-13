Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на чемпионате мира
- 13 декабря, 2025
- 17:42
Азербайджанский боксер Субхан Мамедов (48 кг) выиграл золотую медаль на чемпионате мира по боксу в Дубае, ОАЭ.
Как сообщает Report, в финале спортсмен одолел представителя России Эдмонда Худояна.
Всего Азербайджан на соревнованиях представляли 11 боксеров. Ранее бронзовые медали завоевали Альфонсо Домингес (92 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).
