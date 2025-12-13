Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на чемпионате мира

    Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на чемпионате мира

    Азербайджанский боксер Субхан Мамедов (48 кг) выиграл золотую медаль на чемпионате мира по боксу в Дубае, ОАЭ.

    Как сообщает Report, в финале спортсмен одолел представителя России Эдмонда Худояна.

    Всего Азербайджан на соревнованиях представляли 11 боксеров. Ранее бронзовые медали завоевали Альфонсо Домингес (92 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

