    Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında qızıl medal qazanıb

    • 13 dekabr, 2025
    • 17:26
    Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında qızıl medal qazanıb

    Azərbaycan boksçusu Sübhan Mamedov (48 kq) Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən dünya çempionatında qızıl medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, idmançı finalda Rusiya təmsilçisi Edmond Xudayana qalib gəlib.

    O, bununla da Azərbaycanın ən gənc dünya çempionu kimi tarixə düşüb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan yarışda 11 boksçu ilə təmsil olunub. Daha əvvəl Alfonso Dominqes (92 kq) və Məhəmməd Abdullayev (+92 kq) bürünc medala sahib çıxıblar.

    Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на чемпионате мира

