Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında qızıl medal qazanıb
Fərdi
- 13 dekabr, 2025
- 17:26
Azərbaycan boksçusu Sübhan Mamedov (48 kq) Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən dünya çempionatında qızıl medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, idmançı finalda Rusiya təmsilçisi Edmond Xudayana qalib gəlib.
O, bununla da Azərbaycanın ən gənc dünya çempionu kimi tarixə düşüb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan yarışda 11 boksçu ilə təmsil olunub. Daha əvvəl Alfonso Dominqes (92 kq) və Məhəmməd Abdullayev (+92 kq) bürünc medala sahib çıxıblar.
Son xəbərlər
18:15
Elçin Əmirbəyov: Zəngəzur dəhlizi eyni anda bir neçə strateji marşrutu birləşdirirXarici siyasət
18:04
Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılıbHadisə
18:04
Zelenski: Belarus həbsdə olan beş Ukrayna vətəndaşını azad edibRegion
17:57
Moskva ətrafında aerodromda təyyarə qəzaya uğrayıbRegion
17:56
Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 5 %-ə yaxın azaldıbBiznes
17:55
Kamboca ilə sərhəddə 14 tailandlı hərbçi ölübDigər ölkələr
17:53
Azərbaycan həndbol çempionatlarında II turun oyunları keçirilibKomanda
17:47
Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi məhsullar idxalına çəkdiyi xərci 1,5 % artırıbBiznes
17:37