İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Venesuelanın BMT-dəki nümayəndəsi: ABŞ təbii sərvətlərimizə görə bizə hücum edir

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 23:32
    Venesuelanın BMT-dəki nümayəndəsi: ABŞ təbii sərvətlərimizə görə bizə hücum edir

    ABŞ-nin Venesuelaya qarşı hərbi müdaxiləsi qanunsuzdur, hücumların hədəfi təbii sərvətlərimizdir.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bunu Venesuelanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Samuel Moncada BMT Təhlükəsizlik Şurasında çıxışında deyib.

    Moncada 3 yanvar tarixinin təkcə Venesuela üçün deyil, bütün beynəlxalq sistem baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını deyib.

    Onun sözlərinə görə, həmin gün baş verənlər BMT Nizamnaməsinin açıq şəkildə pozulmasıdır: "Venesuela heç bir hüquqi əsas olmadan ABŞ tərəfindən silahlı hücuma məruz qalıb. Hazırda təkcə Venesuelanın suverenliyi deyil, beynəlxalq hüququn etibarlılığı, BMT-nin nüfuzu və heç bir dövlətin özünü dünya nizamının hakimi kimi təqdim edə bilməyəcəyi prinsipi də təhlükə altındadır".

    Diplomat Venesuelanın neft ehtiyatlarının, strateji resurslarının və geosiyasi mövqeyinin tarix boyu xarici müdaxilələrin və maraqların hədəfi olduğunu bildirib.

    S.Moncada BMT Təhlükəsizlik Şurasını təşkilatın Nizamnaməsinə uyğun şəkildə hərəkət etməyə çağırıb. O, eyni zamanda ABŞ-dən Nikolas Maduro və həyat yoldaşı Cilia Floresin dərhal azad olunmasını və ölkələrinə təhlükəsiz şəkildə qaytarılmasını tələb edib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin noyabrında ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuelada Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli əməliyyatlarının aparılmasına sanksiya vermişdi. Bir neçə aylıq hazırlıqdan sonra 2026-cı il yanvarın 3-nə keçən gecə ABŞ xüsusi təyinatlıları Maduronu və həyat yoldaşı Siliya Floresi Karakasdakı Fuerte-Tiuna kompleksində saxlayıb. Onlar ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmisinə evakuasiya edilərək narkoterrorizm ittihamları üzrə məhkəmə üçün Nyu-Yorka gətirilib.

    Venesuela ABŞ BMT Nikolas Maduro
    Постпред при ООН: На Венесуэлу напали из-за природных богатств и геополитики

    Son xəbərlər

    00:33

    Abşeron yarımadasının su-kanalizasiya sistemləri üzrə irimiqyaslı proqram qəbul ediləcək

    İnfrastruktur
    00:20

    Delsi Rodriqes Venesuelanın müvəqqəti prezidenti kimi and içib

    Digər ölkələr
    00:01
    Foto
    Video

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - TAM MƏTN, YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    00:00

    İlham Əliyev: Hər an torpağımızı müdafiə etmək üçün güclü olmalıyıq

    Hərbi
    23:57

    Cəlilabadda 23 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    23:51

    Dövlət Departamenti: Qərb yarımkürəsi ABŞ-nin müstəsna maraq zonasıdır

    Digər ölkələr
    23:50

    Prezident: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurdakı idarəetmə modeli bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq edilə bilər

    Daxili siyasət
    23:43

    Dövlət başçısı: Azərbaycan qlobal səviyyədə ən təhlükəsiz məkanlardan biri hesab edilə bilər

    Turizm
    23:38
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Toponimlər hər bir xalqın tarixini özündə yaşadır"

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti