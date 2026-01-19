Donald Tramp: Avropa diqqətini Qrenlandiyaya yox, Rusiya və Ukrayna müharibəsinə yönəltməlidir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 20:08
    Avropa ölkələri diqqətini Qrenlandiya məsələsinə yox, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə yönəltməlidirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "NBC News"a müsahibəsində bildirib.

    Qeyd olunub ki, Tramp milli təhlükəsizliyin xarici təhdidlərdən qorunması üçün zəruri saydığı Qrenlandiyanı əldə etmək cəhdlərinə müqavimət göstərən Avropa liderlərini tənqid edib:

    "Avropa diqqətini Rusiya və Ukrayna müharibəsinə yönəltməlidir, çünki, açığı, bunun nəyə gətirib çıxardığını görürsünüz. Avropanın diqqət yetirməli olduğu məsələ budur, Qrenlandiya deyil".

    Tramp Qrenlandiya ilə bağlı razılaşma olmadığı təqdirdə Avropa ölkələrinə qarşı rüsum tətbiq etmək planlarını həyata keçirəcəyi ilə bağlı sual belə cavab verib: "Bəli, 100 %".

    ABŞ lideri Danimarka adasını ələ keçirmək üçün güc tətbiq edib-etməyəcəyi sualını isə "Şərhsiz" deyərık cavablandırıb.

    Трамп: Европе следует сосредоточиться на войне РФ и Украины, а не на Гренландии

