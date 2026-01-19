Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Трамп: Европе следует сосредоточиться на войне РФ и Украины, а не на Гренландии

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 19:59
    Страны Европы должны сосредоточиться на разрешении российско-украинского конфликта, а не на вопросе владения Гренландией.

    Как передает Report, об этом в интервью NBC News заявил президент США Дональд Трамп.

    Отмечается, что Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивляются его попыткам получить Гренландию, что он считает необходимым для защиты национальной безопасности от внешних угроз.

    "Европа должна сосредоточиться на войне России и Украины, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело, - сказал Трамп. - Вот на чём должна сосредоточиться Европа, а не на Гренландии".

    На вопрос о том, будет ли он реализовывать свои планы по введению пошлин в отношении европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, Трамп ответил: "Да, на 100 %"

    На вопрос о том, применит ли он силу для захвата датского острова, американский лидер ответил: "Без комментариев".

    Трамп: Европе следует сосредоточиться на войне РФ и Украины, а не на Гренландии

