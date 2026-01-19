"Mançester Siti" yeni transferini açıqlayıb
Futbol
- 19 yanvar, 2026
- 20:14
İngiltərə millisinin müdafiəçisi Mark Qehi ölkəsinin "Mançester Siti" klubuna transfer olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "şəhərlilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
O, Mançester təmsilçisi ilə 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, Mark Qehi 2021-ci ildən "Kristal Pelas"da çıxış edirdi. Bundan başqa, o, yığmanın heyətində 26 oyunda forma geyinib və 1 qol vurub.
