İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    "Mançester Siti" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 19 yanvar, 2026
    • 20:14
    Mançester Siti yeni transferini açıqlayıb

    İngiltərə millisinin müdafiəçisi Mark Qehi ölkəsinin "Mançester Siti" klubuna transfer olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "şəhərlilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    O, Mançester təmsilçisi ilə 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıb.

    Qeyd edək ki, Mark Qehi 2021-ci ildən "Kristal Pelas"da çıxış edirdi. Bundan başqa, o, yığmanın heyətində 26 oyunda forma geyinib və 1 qol vurub.

    Mark Qehi Futbol transfer "Mançester Siti" "Kristal Pelas" klubu
    "Манчестер Сити" подписал защитника сборной Англии

    Son xəbərlər

    20:57

    Mərakeş Futbol Federasiyası Afrika Millətlər Kubokunun finalı ilə bağlı məhkəməyə şikayət edəcək

    Futbol
    20:52

    Bolqarıstandan Türkiyəyə keçən TIR-da 144 kq narkotik aşkarlanıb

    Region
    20:43

    Nigeriyada silahlı dəstələr iki kilsədən 160-dan çox ibadətçini qaçırıblar

    Digər ölkələr
    20:28

    Ceyhun Bayramov Marko Rubio ilə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:23

    Ərdoğan: İnanırıq ki, qonşumuz İran çətin günlərin öhdəsindən gələcək

    Region
    20:22
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Davosda ÜST-nin Baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:18
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "Vestas Wind Systems" şirkətinin rəsmisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:14

    "Mançester Siti" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    20:08

    Donald Tramp: Avropa diqqətini Qrenlandiyaya yox, Ukraynadakı müharibəyə yönəltməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti