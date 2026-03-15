    Region
    • 15 mart, 2026
    • 02:38
    İsmayıl Bəqai Almaniya Kanslerinin İrana çağırışını absurd adlandırıb

    İranın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Almaniya Kansleri Fridrix Mertsin müharibənin dayandırılması ilə bağlı Tehrana çağırışına münasibət bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, XİN-in sözçüsü İsmayıl Bəqai bu barədə "X"dəki hesabında yazıb.

    "Almaniya Kansleri İranı müharibəni dayandırmağa çağırır, bu, absurddur" , - Bəqai bildirib. O, sual verib ki, hücuma məruz qalan ölkədən müharibəni dayandırmağı necə tələb etmək olar?

    Onun fikrincə, Almaniya kimi ölkələr İranın bombalanmasına qarşı çıxan çağırışlar etməlidir:

    "Bunun əvəzinə öz çağırışlarını iranlıların bombardman edilməsinə və qətlə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyan ölkələrə niyə yönəltmir? Niyə ABŞ və İsrailin məsuliyyətə cəlb edilməsi tələb olunmur?".

    Son xəbərlər

    03:29

    Ənvər Qarqaş: BƏƏ Yaxın Şərq böhranı üçün diplomatik həll yolu axtarır

    Digər ölkələr
    03:06

    Qazaxıstanda yeni Konstitusiya layihəsi ilə bağlı referendum keçiriləcək

    Digər ölkələr
    02:38

    İsmayıl Bəqai Almaniya Kanslerinin İrana çağırışını absurd adlandırıb

    Region
    02:13
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qədim türk təfəkküründə od niyə sudan üstün tutulurdu?

    Daxili siyasət
    01:53

    Tramp neft idxalçısı olan ölkələri Hörmüz boğazının təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:07

    İran ABŞ-yə məxsus "Citibank"ın hədəfə alınmasının səbəbini açıqlayıb

    Region
    00:49

    İsveçrə İranla müharibəyə görə ABŞ kəşfiyyat təyyarələrinin ərazisindən uçuşuna icazə verməyib

    Digər ölkələr
    00:17

    İranın fabrikləri atəşə tutulub, ölənlər var

    Region
    23:52

    KİV: Netanyahu Zelenski ilə İran dronlarına qarşı mübarizəni müzakirə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti