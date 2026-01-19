"Манчестер Сити" подписал защитника сборной Англии
Футбол
- 19 января, 2026
- 20:29
Английский центральный защитник Марк Гехи подписал контракт с "Манчестер Сити" и завершил свой переход из "Кристал Пэлас".
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "горожан".
За трансфер 25-летнего игрока сборной Англии "Манчестер Сити" заплатит € 23 млн. Футболист заключил соглашение с клубом до 2031 года.
Гехи - воспитанник "Челси". В текущем сезоне он провел 33 матча за лондонский клуб, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
