    Футбол
    • 19 января, 2026
    • 20:29
    Манчестер Сити подписал защитника сборной Англии

    Английский центральный защитник Марк Гехи подписал контракт с "Манчестер Сити" и завершил свой переход из "Кристал Пэлас".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "горожан".

    За трансфер 25-летнего игрока сборной Англии "Манчестер Сити" заплатит € 23 млн. Футболист заключил соглашение с клубом до 2031 года.

    Гехи - воспитанник "Челси". В текущем сезоне он провел 33 матча за лондонский клуб, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

    сборная Англии защитник "Манчестер Сити"
    "Mançester Siti" yeni transferini açıqlayıb

