    В турецком Мерсине десятки домов и автомобилей оказались под водой

    В регионе
    • 31 января, 2026
    • 03:07
    В турецком Мерсине десятки домов и автомобилей оказались под водой

    Проливные дожди в провинции Мерсин на юго-востоке Турции вызвали ряд последствий.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщили местные власти.

    Согласно информации, после схода с гор селевых потоков 51 дом и восемь машин оказались под водой, были спасены 12 человек. Кроме того, в некоторых районах провинции произошли оползни, на дороги обрушились горные породы.

    Для ликвидации последствий стихии было привлечено свыше 500 единиц техники и 1 142 человека личного состава.

    Согласно прогнозам синоптиков, проливные дожди продолжатся и 31 января.

