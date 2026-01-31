В турецком Мерсине десятки домов и автомобилей оказались под водой

Проливные дожди в провинции Мерсин на юго-востоке Турции вызвали ряд последствий.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщили местные власти.

Согласно информации, после схода с гор селевых потоков 51 дом и восемь машин оказались под водой, были спасены 12 человек. Кроме того, в некоторых районах провинции произошли оползни, на дороги обрушились горные породы.

Для ликвидации последствий стихии было привлечено свыше 500 единиц техники и 1 142 человека личного состава.

Согласно прогнозам синоптиков, проливные дожди продолжатся и 31 января.