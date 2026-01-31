В турецком Мерсине десятки домов и автомобилей оказались под водой
В регионе
- 31 января, 2026
- 03:07
Проливные дожди в провинции Мерсин на юго-востоке Турции вызвали ряд последствий.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщили местные власти.
Согласно информации, после схода с гор селевых потоков 51 дом и восемь машин оказались под водой, были спасены 12 человек. Кроме того, в некоторых районах провинции произошли оползни, на дороги обрушились горные породы.
Для ликвидации последствий стихии было привлечено свыше 500 единиц техники и 1 142 человека личного состава.
Согласно прогнозам синоптиков, проливные дожди продолжатся и 31 января.
Последние новости
03:45
Риск сердечных заболеваний у мужчин начинает расти уже в 35 летЗдоровье
03:07
В турецком Мерсине десятки домов и автомобилей оказались под водойВ регионе
02:38
Трамп заявил, что за год привлек в экономику США около $18 трлн инвестицийДругие страны
02:22
Более 200 человек погибли при обрушении шахты в ДР КонгоДругие страны
02:21
NYT: На двух недостроенных ядерных объектах Ирана зафиксирована активностьВ регионе
01:56
В Бразилии ребенок погиб из-за нападения акулыДругие страны
01:19
СМИ: Выборы президента Ирака пройдут 1 февраляДругие страны
00:48
Дом футболиста "Ман Сити" Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионовПроисшествия
00:33
Фото