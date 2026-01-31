Более 200 человек погибли при обрушении шахты в ДР Конго

Не менее 227 человек погибли в результате обрушения шахты в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя назначенного повстанцами губернатора Лубумбу Камбере Муису.

"Более 200 человек стали жертвами этого оползня, включая шахтеров, детей и торговцев на рынке", - сказал Муиса.

Он также добавил, что некоторых людей спасли в последний момент, и они получили серьезные травмы, Муиса не уточнил, какие именно. Советник губернатора сообщил, что число подтвержденных погибших составляет не менее 227 человек. Точное число погибших все еще уточняется.

Рудник по добыче металлического колтана, где произошел инцидент, обеспечивает около 15% мировой добычи этой руды.

Колтановая руда (сокращение от колумбит-танталит) содержит колумбит, также известный как ниобит, и танталит, в составе которых имеются ниобий и тантал. ДРК является мировым лидером по производству тантала с довольно большим отрывом, однако добычу в стране осуществляют кустарным способом. Колтан, как и его элементы ниобий и тантал, имеют широкий спектр использования, включая производство электроники, медицинского оборудования и стали.

Тантал играет ключевую роль в мировой электронной промышленности. Большая часть этого металла используется для производства электронных конденсаторов, основного компонента смартфонов и другой востребованной электроники. Однако из-за отсутствия иммунного ответа в организме человека, его также используют для изготовления хирургических инструментов, в качестве имплантов, связующего элемента разорванных нервов и мышц.