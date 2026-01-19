Nigeriyada silahlı dəstələr iki kilsədən 160-dan çox ibadətçini qaçırıblar

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Nigeriyada Kaduna ştatında silahlı dəstələr iki kilsədən onlarla ibadətçini qaçırıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Kilsə rəhbəri 160 nəfərin itkin düşdüyünü bildirib.

    Ştat polisinin məlumatına görə, silahlı şəxslər Kurmin-Vali qəsəbəsində ECWA və "Cherubim and Seraphim" kilsələrinə hücum ediblər. Hüquq-mühafizə orqanları qaçırılmış şəxslərin dəqiq sayını müəyyənləşdirirlər.

