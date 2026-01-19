Nigeriyada silahlı dəstələr iki kilsədən 160-dan çox ibadətçini qaçırıblar
Nigeriyada Kaduna ştatında silahlı dəstələr iki kilsədən onlarla ibadətçini qaçırıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Kilsə rəhbəri 160 nəfərin itkin düşdüyünü bildirib.
Ştat polisinin məlumatına görə, silahlı şəxslər Kurmin-Vali qəsəbəsində ECWA və "Cherubim and Seraphim" kilsələrinə hücum ediblər. Hüquq-mühafizə orqanları qaçırılmış şəxslərin dəqiq sayını müəyyənləşdirirlər.
