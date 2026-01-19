Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В Нигерии вооруженные бандиты похитили более 160 прихожан из двух церквей

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 20:16
    В Нигерии вооруженные бандиты похитили более 160 прихожан из двух церквей

    Вооруженные бандиты похитили десятки прихожан из двух церквей в нигерийском штате Кадуна.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

    Старший церковный лидер сообщил о 160 пропавших.

    По данным полиции штата, вооруженные мужчины атаковали церковь ECWA и церковь Cherubim and Seraphim в поселении Курмин-Вали. Правоохранители уточнили, что продолжают выяснять точное количество похищенных.

    Nigeriyada silahlı dəstələr iki kilsədən 160-dan çox ibadətçini qaçırıblar

