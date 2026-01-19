В Нигерии вооруженные бандиты похитили более 160 прихожан из двух церквей
Другие страны
19 января, 2026
20:16
Вооруженные бандиты похитили десятки прихожан из двух церквей в нигерийском штате Кадуна.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.
Старший церковный лидер сообщил о 160 пропавших.
По данным полиции штата, вооруженные мужчины атаковали церковь ECWA и церковь Cherubim and Seraphim в поселении Курмин-Вали. Правоохранители уточнили, что продолжают выяснять точное количество похищенных.
