    Bolqarıstandan Türkiyəyə keçən TIR-da 144 kq narkotik aşkarlanıb

    Region
    • 19 yanvar, 2026
    • 20:52
    Bolqarıstandan Türkiyəyə keçən TIR-da 144 kq narkotik aşkarlanıb

    Bolqarıstandan Türkiyəyə keçən TIR-da 144 kq-dan artıq narkotik aşkarlanıb.

    "Report" bu barədə Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir.

    Belə ki, Ədirnə vilayətinin Kapıkule sərhəd keçid məntəqəsində bir TIR-da 144 kiloqram 732 qram narkotik vasitə ələ keçirilib.

    TIR sürücüsü saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Bolqarıstan Türkiyə TIR narkotik

