Bolqarıstandan Türkiyəyə keçən TIR-da 144 kq narkotik aşkarlanıb
Region
- 19 yanvar, 2026
- 20:52
Bolqarıstandan Türkiyəyə keçən TIR-da 144 kq-dan artıq narkotik aşkarlanıb.
"Report" bu barədə Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir.
Belə ki, Ədirnə vilayətinin Kapıkule sərhəd keçid məntəqəsində bir TIR-da 144 kiloqram 732 qram narkotik vasitə ələ keçirilib.
TIR sürücüsü saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.
