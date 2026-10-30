Azərbaycanda müflis sığorta şirkətləri üzrə həyata keçirilən ödənişlərin həcmi açıqlanıb
Maliyyə
- 30 oktyabr, 2026
- 17:56
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İcbari Sığorta Bürosu (İSB) Zəmanət fondu kimi indiyədək müflis elan edilən sığorta şirkətləri üzrə 5,796 milyon manat ödəniş həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu İSB-nin Biznesin inkişafı departamentinin rəhbəri Xanım Camalova "İcbari Sığorta Bürosu Hüquqi Şəxslərin İttifaqının yaranmasının 15 illiyi" ilə bağlı tədbirdə deyib.
Onun sözlərinə görə, bunun 5,485 milyon manatı "Standard İnsurance" sığorta şirkəti üzrə, 311 min manatı isə "Alfa Sığorta" şirkəti üzrə ödənilib.
Xatırladaq ki, "Standard İnsurance" 29 iyul 2020-ci ildə, "Alfa Sığorta" isə 26 avqust 2016-cı ildə ləğv edilib.
Son xəbərlər
18:05
"Ziraat Bank Azərbaycan"ın istiqrazlarına 110 investor maraq göstəribMaliyyə
18:04
İSB son 5 ildə 5 milyon manatdan çox kompensasiya ödəyibMaliyyə
18:01
Sabah Dakarda Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcəkFərdi
18:01
Nigeriyada hərbi bazalara hücumların dəf edilməsi zamanı 48 yaraqlı öldürülübDigər ölkələr
18:00
İspaniyada etiraz aksiyaları zamanı iğtişaşlara çağırış etdiklərinə görə 5 nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
17:56
Azərbaycanda müflis sığorta şirkətləri üzrə həyata keçirilən ödənişlərin həcmi açıqlanıbMaliyyə
17:53
Foto
Bakıda FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının bağlanış mərasimi keçirilib - YenilənibFutbol
17:48
Foto
Sumqayıtda dörd avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olubHadisə
17:47
Bu il daha 826 şəxsə reabilitasiya vasitələri təqdim edilibSosial müdafiə