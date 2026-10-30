İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda müflis sığorta şirkətləri üzrə həyata keçirilən ödənişlərin həcmi açıqlanıb

    Maliyyə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 17:56
    Azərbaycanda müflis sığorta şirkətləri üzrə həyata keçirilən ödənişlərin həcmi açıqlanıb

    İcbari Sığorta Bürosu (İSB) Zəmanət fondu kimi indiyədək müflis elan edilən sığorta şirkətləri üzrə 5,796 milyon manat ödəniş həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İSB-nin Biznesin inkişafı departamentinin rəhbəri Xanım Camalova "İcbari Sığorta Bürosu Hüquqi Şəxslərin İttifaqının yaranmasının 15 illiyi" ilə bağlı tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bunun 5,485 milyon manatı "Standard İnsurance" sığorta şirkəti üzrə, 311 min manatı isə "Alfa Sığorta" şirkəti üzrə ödənilib.

    Xatırladaq ki, "Standard İnsurance" 29 iyul 2020-ci ildə, "Alfa Sığorta" isə 26 avqust 2016-cı ildə ləğv edilib.

    Sığorta şirkətləri İcbari Sığorta Bürosu (İSB) Xanım Camalova
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:05
    "Ziraat Bank Azərbaycan"ın istiqrazlarına 110 investor maraq göstərib
    Maliyyə
    18:04
    İSB son 5 ildə 5 milyon manatdan çox kompensasiya ödəyib
    Maliyyə
    18:01
    Sabah Dakarda Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək
    Fərdi
    18:01
    Nigeriyada hərbi bazalara hücumların dəf edilməsi zamanı 48 yaraqlı öldürülüb
    Digər ölkələr
    18:00
    İspaniyada etiraz aksiyaları zamanı iğtişaşlara çağırış etdiklərinə görə 5 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    17:56
    Azərbaycanda müflis sığorta şirkətləri üzrə həyata keçirilən ödənişlərin həcmi açıqlanıb
    Maliyyə
    17:53
    Foto
    Bakıda FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının bağlanış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    Futbol
    17:48
    Foto
    Sumqayıtda dörd avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub
    Hadisə
    17:47
    Bu il daha 826 şəxsə reabilitasiya vasitələri təqdim edilib
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti