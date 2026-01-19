İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev Davosda "Vestas Wind Systems" şirkətinin rəsmisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 20:18
    İlham Əliyev Davosda Vestas Wind Systems şirkətinin rəsmisi ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 19-da Davosda "Vestas Wind Systems" şirkətinin marketinq, kommunikasiya, davamlılıq və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə qrupunun baş vitse-prezidenti Morten Dirholm ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, söhbət zamanı bu şirkətin ölkədə bərpaolunan enerji, xüsusilə külək enerjisi sahəsində fəaliyyətinə toxunulub, mövcud əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu bildirilib.

    Azərbaycanın xarici investorlar üçün cəlbedici məkan olduğu vurğulanıb, ölkədə əlverişli investisiya və biznes mühitinin mövcudluğu məmnunluqla qeyd edilib.

    Görüşdə Azərbaycan ilə "Vestas Wind Systems" şirkəti arasında əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems
    President Ilham Aliyev meets with official of Vestas Wind Systems in Davos

