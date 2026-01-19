Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 20:43
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 19 января встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью Мортеном Дирхольмом.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, в ходе беседы говорилось о деятельности этой компании в нашей стране в области возобновляемой энергии, в частности ветровой энергии, отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества.

    Было подчеркнуто, что Азербайджан является привлекательным местом для иностранных инвесторов, с удовлетворением отмечена созданная в стране благоприятная инвестиционная и бизнес-среда.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и компанией Vestas Wind Systems.

    Ильхам Алиев Давос Давосский экономический форум
    Фото
    İlham Əliyev Davosda "Vestas Wind Systems" şirkətinin rəsmisi ilə görüşüb
    Фото
    President Ilham Aliyev meets with official of Vestas Wind Systems in Davos

