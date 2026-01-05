Постпред при ООН: На Венесуэлу напали из-за природных богатств и геополитики

Венесуэла подверглась нападению США из-за природных богатств и своего геополитического положения.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил представитель Боливарианской Республики при ООН Самуэль Монкада на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы, в Нью-Йорке.

По его словам, события 3 января, когда был похищен глава государства Николас Мадуро, представляют собой явное нарушение Устава ООН.

"Венесуэла подверглась вооруженному нападению со стороны США без какого-либо правового основания. В настоящее время под угрозой находится не только суверенитет страны, но и авторитет международного права, престиж ООН и принцип, согласно которому ни одно государство не может представлять себя судьей мирового порядка", - указал Монкада.

Дипломат отметил, что нефтяные запасы Венесуэлы, стратегические ресурсы и геополитическое положение на протяжении истории были целью иностранного вмешательства и интересов.

Он призвал Совет Безопасности ООН действовать в соответствии с Уставом организации, а также потребовал от США немедленного освобождения и безопасного возвращения в свою страну Мадуро и его супруги.

Напомним, что в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме. В понедельник, 5 января, состоялось первое заседание суда по делу венесуэльского лидера.