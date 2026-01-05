Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Постпред при ООН: На Венесуэлу напали из-за природных богатств и геополитики

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 23:45
    Постпред при ООН: На Венесуэлу напали из-за природных богатств и геополитики

    Венесуэла подверглась нападению США из-за природных богатств и своего геополитического положения.

    Как передает американское бюро Report, об этом заявил представитель Боливарианской Республики при ООН Самуэль Монкада на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы, в Нью-Йорке.

    По его словам, события 3 января, когда был похищен глава государства Николас Мадуро, представляют собой явное нарушение Устава ООН.

    "Венесуэла подверглась вооруженному нападению со стороны США без какого-либо правового основания. В настоящее время под угрозой находится не только суверенитет страны, но и авторитет международного права, престиж ООН и принцип, согласно которому ни одно государство не может представлять себя судьей мирового порядка", - указал Монкада.

    Дипломат отметил, что нефтяные запасы Венесуэлы, стратегические ресурсы и геополитическое положение на протяжении истории были целью иностранного вмешательства и интересов.

    Он призвал Совет Безопасности ООН действовать в соответствии с Уставом организации, а также потребовал от США немедленного освобождения и безопасного возвращения в свою страну Мадуро и его супруги.

    Напомним, что в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме. В понедельник, 5 января, состоялось первое заседание суда по делу венесуэльского лидера.

    Николас Мадуро США ООН постпредство
    Venesuelanın BMT-dəki nümayəndəsi: ABŞ təbii sərvətlərimizə görə bizə hücum edir

    Последние новости

    00:41

    Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти

    Энергетика
    00:22

    Президент: Мы примем масштабную программу водоснабжения всего Абшеронского полуострова

    Инфраструктура
    00:11
    Фото

    Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    00:08

    Ильхам Алиев: Мы должны быть сильными и готовыми в любой момент защитить свою землю

    Армия
    23:54

    Президент: Модель управления в Карабахе и Восточном Зангезуре может быть применена по всей стране

    Внутренняя политика
    23:52

    Кошта и Фон дер Ляйен посетят ряд стран Ближнего Востока - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:46

    Президент: Азербайджан можно считать одной из самых безопасных стран в мире

    Туризм
    23:45

    Постпред при ООН: На Венесуэлу напали из-за природных богатств и геополитики

    Другие страны
    23:38

    Сибига об ударе по американскому заводу в Днепре: Москва отвергает мирные усилия

    Другие страны
    Лента новостей