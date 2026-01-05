Cəlilabadda 23 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 05 yanvar, 2026
- 23:57
Cəlilabad rayonunda gənc qız dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Üçtəpə kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini, 2003-cü il təvəllüdlü İsayeva Şükran Sakit qızı yaşadığı evinin hamamında dəm qazından boğulub.
Mərhumun meyiti müayinə edilməsi üçün rayon morquna təhvil verilib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
00:33
Abşeron yarımadasının su-kanalizasiya sistemləri üzrə irimiqyaslı proqram qəbul ediləcəkİnfrastruktur
00:20
Delsi Rodriqes Venesuelanın müvəqqəti prezidenti kimi and içibDigər ölkələr
00:01
Foto
Video
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - TAM MƏTN, YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
00:00
İlham Əliyev: Hər an torpağımızı müdafiə etmək üçün güclü olmalıyıqHərbi
23:57
Cəlilabadda 23 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölübHadisə
23:51
Dövlət Departamenti: Qərb yarımkürəsi ABŞ-nin müstəsna maraq zonasıdırDigər ölkələr
23:50
Prezident: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurdakı idarəetmə modeli bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq edilə bilərDaxili siyasət
23:43
Dövlət başçısı: Azərbaycan qlobal səviyyədə ən təhlükəsiz məkanlardan biri hesab edilə bilərTurizm
23:38
Video