    Hadisə
    • 05 yanvar, 2026
    • 23:57
    Cəlilabadda 23 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

    Cəlilabad rayonunda gənc qız dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Üçtəpə kəndində qeydə alınıb.

    Kənd sakini, 2003-cü il təvəllüdlü İsayeva Şükran Sakit qızı yaşadığı evinin hamamında dəm qazından boğulub.

    Mərhumun meyiti müayinə edilməsi üçün rayon morquna təhvil verilib.

    Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

