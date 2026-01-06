В Джалилабаде 23-летняя девушка скончалась, отравившись угарным газом
Происшествия
- 06 января, 2026
- 04:37
В селе Учтяпя Джалилабадского района 23-летняя девушка скончалась от удушья угарным газом.
Как сообщает муганское бюро Report, местная жительница Исаева Шюкран Сакит гызы (2003 г.р.) задохнулась угарным газом в ванной комнате своего дома.
Тело передано в районный морг для обследования.
По факту в районной прокуратуре начало расследование.
