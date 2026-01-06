Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Джалилабаде 23-летняя девушка скончалась, отравившись угарным газом

    Происшествия
    • 06 января, 2026
    • 04:37
    В Джалилабаде 23-летняя девушка скончалась, отравившись угарным газом

    В селе Учтяпя Джалилабадского района 23-летняя девушка скончалась от удушья угарным газом.

    Как сообщает муганское бюро Report, местная жительница Исаева Шюкран Сакит гызы (2003 г.р.) задохнулась угарным газом в ванной комнате своего дома.

    Тело передано в районный морг для обследования.

    По факту в районной прокуратуре начало расследование.

    отравление угарным газом Джалилабадский район
    Cəlilabadda 23 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

    Последние новости

    04:37

    В Джалилабаде 23-летняя девушка скончалась, отравившись угарным газом

    Происшествия
    04:20

    В Сирии опровергли сообщения о покушении на временного президента аш-Шараа

    Другие страны
    03:51

    Президент предупредил чиновников: Распоряжение не заставит себя долго ждать

    Внутренняя политика
    03:42

    Ильхам Алиев: К сожалению, нарушения допускают и молодые кадры

    Внутренняя политика
    03:07

    Минэнерго США выделило компаниям $2,7 млрд на обогащение урана в стране

    Другие страны
    02:39

    Британия после захвата Мадуро установила контакт с лидером оппозиции Мачадо

    Другие страны
    02:13

    Президент Ильхам Алиев рассказал о работах на "Советской" в Баку

    Инфраструктура
    02:13

    Зеленский уволил глав департаментов контрразведки СБУ

    Другие страны
    01:57

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    Лента новостей