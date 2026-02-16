Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Скончался легендарный американский актер Роберт Дюваль

    Шоу-бизнес
    • 16 февраля, 2026
    • 22:25
    Скончался легендарный американский актер Роберт Дюваль

    Звезда Голливуда Роберт Дюваль скончался в возрасте 95 лет.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление супруги актера Лучианы Дюваль в соцсети Facebook.

    Семикратный номинант на премию "Оскар", получивший ее за фильм "Нежные милости" (в котором он сыграл кантри-певца-алкоголика), также запомнился зрителям по ролям в фильмах "Крестный отец", "Убить пересмешника" и "Апокалипсис сегодня".

    Дюваль скончался в воскресенье у себя дома на ранчо в Вирджинии.

    Лента новостей