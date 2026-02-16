Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и Марокко обсудили сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    • 16 февраля, 2026
    • 21:55
    Азербайджан и Марокко обсудили сотрудничество в сфере образования

    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках визита в Королевство Марокко встретился с председателем Палаты представителей парламента этой страны Рашидом Талби Алами.

    Как сообщает Report, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества в сфере науки и образования.

