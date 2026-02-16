Азербайджан и Марокко обсудили сотрудничество в сфере образования

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках визита в Королевство Марокко встретился с председателем Палаты представителей парламента этой страны Рашидом Талби Алами.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества в сфере науки и образования.