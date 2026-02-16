Azərbaycanla Mərakeş arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
Elm və təhsil
- 16 fevral, 2026
- 21:53
Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Mərakeş Krallığına səfəri çərçivəsində bu ölkənin Parlamentinin Nümayəndələr Palatasının sədri Rəşid Təlbi Alami ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, görüşdə elm və təhsil sahəsində ölkələr arasındakı cari əməkdaşlıq və nəzərdə tutulan təşəbbüslər barədə müzakirələr aparılıb.
