Грузия планирует депортировать до 4 тыс. нелегалов в этом году

В 2026 году Грузия планирует депортировать из страны до 4 000 нелегальных мигрантов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе.

Он отметил, что в 2025 году из страны были депортированы более 1 300 нелегалов.

"С начала текущего года уже были депортированы более 400 нелегальных иммигрантов. На прошлой неделе я сообщил общественности, что в 2025 году из страны были выдворены более 1 300 нелегальных иммигрантов. Разумеется, это является нашим приоритетом, и в этом году мы планируем депортировать до 4 000 нелегальных иммигрантов", - уточнил он.

Отметим, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что с 1 марта 2026 года трудоустройство иностранцев в стране будет существенно ограничено на законодательном уровне.