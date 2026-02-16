Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Грузия планирует депортировать до 4 тыс. нелегалов в этом году

    В регионе
    • 16 февраля, 2026
    • 22:09
    Грузия планирует депортировать до 4 тыс. нелегалов в этом году

    В 2026 году Грузия планирует депортировать из страны до 4 000 нелегальных мигрантов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе.

    Он отметил, что в 2025 году из страны были депортированы более 1 300 нелегалов.

    "С начала текущего года уже были депортированы более 400 нелегальных иммигрантов. На прошлой неделе я сообщил общественности, что в 2025 году из страны были выдворены более 1 300 нелегальных иммигрантов. Разумеется, это является нашим приоритетом, и в этом году мы планируем депортировать до 4 000 нелегальных иммигрантов", - уточнил он.

    Отметим, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что с 1 марта 2026 года трудоустройство иностранцев в стране будет существенно ограничено на законодательном уровне.

    Гела Геладзе мигранты депортация
    Gürcüstandan bu il  4000-ə qədər qanunsuz miqrantın deportasiyası planlaşdırılır
