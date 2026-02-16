İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 16 fevral, 2026
    • 22:06
    2026-cı ildə ölkədən 4000-ə qədər qanunsuz miqrantın deportasiya edilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın daxili işlər naziri Gela Geladze bəyan edib.

    Nazir qeyd edib ki, 2025-ci ildə ölkədən 1300-dən çox qanunsuz immiqrant deportasiya edilib:

    "Təkcə bu il 400-dən çox qanunsuz immiqrant deportasiya edilib. Keçən həftə ictimaiyyətə 2025-ci ildə 1300-dən çox qanunsuz immiqrantın deportasiya olunduğunu elan etdim. Əlbəttə ki, bu, bizim prioritetimizdir və bu il ölkədən 4000-ə qədər qanunsuz immiqrantı deportasiya etməyi planlaşdırırıq".

    Qeyd edək ki, Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze əvvəllər əcnəbilərin işə götürülməsinin 1 mart 2026-cı il tarixindən etibarən qanunla əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılacağını bildirib.

    Gürcüstan miqrant DİN
    Gürcüstandan bu il  4000-ə qədər qanunsuz miqrantın deportasiyası planlaşdırılır

