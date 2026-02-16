Арагчи встретился с президентом Красного Креста в Женеве
- 16 февраля, 2026
- 22:17
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился в Женеве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.
Как сообщает Report, об этом сообщили в МИД исламского государства.
По данным ведомства, стороны обсудили ситуацию с соблюдением международного права, а также сотрудничество между Ираном и МККК. Отмечается, что Арагчи подчеркнул важность соблюдения правительствами всех стран принципов и норм международного гуманитарного права.
Отметим, что глава МИД Ирана прибыл с визитом в Женеву для участия в переговорах с США по ядерной программе при посредничестве Омана.
