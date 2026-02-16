Abbas Əraqçi Cenevrədə BQXK-nın prezidenti ilə görüşüb
Digər ölkələr
- 16 fevral, 2026
- 22:09
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Cenevrədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) prezidenti Miryana Spoljaric ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Görüş zamanı tərəflər beynəlxalq humanitar hüquq, həmçinin İran və BQXK arasında əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
Abbas Əraqçi bütün hökumətlərin beynəlxalq humanitar hüququn prinsip və normalarına riayət etməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, İranın XİN rəhbəri Omanın vasitəçili ilə ABŞ ilə nüvə danışıqları aparmaq üçün Cenevrəyə səfər edib.
Son xəbərlər
22:18
İranın XİN rəhbəri və Rafael Qrossi ABŞ ilə nüvə danışıqlarını müzakirə ediblərDigər ölkələr
22:15
Kobaxidze: Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik münasibətlərin bərpasını müzakirə etməyibRegion
22:09
Abbas Əraqçi Cenevrədə BQXK-nın prezidenti ilə görüşübDigər ölkələr
22:06
Gürcüstandan bu il 4000-ə qədər qanunsuz miqrantın deportasiyası planlaşdırılırRegion
21:53
Foto
Azərbaycanla Mərakeş arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubElm və təhsil
21:50
Banqladeşin müvəqqəti hökuməti istefa veribDigər ölkələr
21:38
ABŞ və Qətər strateji münasibətlərin inkişafını müzakirə ediblərDigər ölkələr
21:25
George Çixradze: "Sabah" və "Qəbələ" Premyer Liqada fərqli məqsədlər uğrunda mübarizə aparır"Futbol
21:24