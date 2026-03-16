İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Bank of Baku" UiPath ilə proseslərin robotlaşdırılmasına başlayır

    Maliyyə
    • 16 mart, 2026
    • 17:03
    Bank of Baku UiPath ilə proseslərin robotlaşdırılmasına başlayır

    Müştərilərə xidmətdə innovativ həlləri tətbiq edən "Bank of Baku" ASC rəqəmsal transformasiya strategiyası çərçivəsində daha bir addım atıb.

    Belə ki, "Bank of Baku" texnologiya lideri olan qlobal "UiPath" şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb. Tərəflər arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən, "Bank of Baku"nun daxili idarəetmə sistemlərində və müştəri xidmətlərində Robotik Proseslərin Avtomatlaşdırılması (RPA) texnologiyası tətbiq ediləcək.

    Layihənin əsas məqsədi bankdaxili rutin prosesləri sürətləndirmək, müştərilərə göstərilən xidmət keyfiyyətini ən üst səviyyəyə çatdırmaq, əməliyyat xərclərini optimallaşdırmaqdır.

    RƏQƏMSAL ƏMƏKDAŞ DƏSTƏYİ!

    Tətbiq ediləcək "RPA" texnologiyası qaydalara əsaslanan və təkrarlanan tapşırıqları insan müdaxiləsi olmadan yerinə yetirir və bir növ "rəqəmsal əməkdaş" funksiyasını daşıyır. Bu botlar sayəsində əməkdaşlar texniki işlərdən azad olaraq, daha çox müştəri məmnuniyyətinə və analitika tələb edən, strateji inkişafa yönəlmiş fəaliyyətlərə cəlb olunurlar. Robot texnologiyasının üstünlüklərinə aşağıdakıları da əlavə etmək mümkündür:

    • 24/7 sürətli və dəqiq fəaliyyət;
    • Məsafədən və hibrid əməliyyatların dəstəklənməsi;
    • Rəqəmsal transformasiya təşəbbüslərini sürətləndirməsi;
    • Biznesin inkişafına təkan verməsi.

    "Bank of Baku" ardıcıl rəqəmsal layihələrlə texnoloji infrastrukturunu gücləndirərək "Sizə yaxın rəqəmsal bankçılıq" standartlarını davamlı inkişaf etdirməyi hədəfləyir.

    "Bank of Baku" hazırda 20 filialında 1 milyondan çox həm fiziki, həm də hüquqi şəxs olan müştərilərinə müxtəlif bankçılıq xidmətləri təqdim edir.

    "Bank of Baku"nun məhsul və xidmətləri haqqında ətraflı məlumatla 145 Məlumat Mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq, bankın rəsmi veb səhifəsi – www.bankofbaku.com daxil olaraq tanış olmaq olar.

    Daha ətraflı:

    145 Məlumat Mərkəzi

    -www.bankofbaku.com

    www.facebook.com/bankofbaku

    Bank of Baku

    Son xəbərlər

    18:02
    Foto

    İrandan daha 9 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    17:58

    Yonas Qar Störe: Norveç Hörmüz boğazına hərbi gəmilər göndərmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    17:51
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib

    Hadisə
    17:48

    Bessent: ABŞ İran tankerlərinin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verir

    Digər ölkələr
    17:45

    Hikmət Hacıyev Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    17:35

    Evren Alkaya: "Basketbolçularımız rəqiblərlə başabaş mübarizə apara bilmirlər"

    Komanda
    17:33

    Azərbaycan Qazaxıstana sarımsaq tədarükünü bərpa edib

    ASK
    17:30

    Bakının bütün rayonlarında kirayə qiymətləri artıb - ARAŞDIRMA

    Biznes
    17:29
    Foto

    Fərid Qayıbov federasiya nümayəndələri ilə görüşdə mühüm məsələləri müzakirə edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti