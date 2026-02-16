Временное правительство Бангладеш уходит в отставку

Временное правительство Бангладеш складывает полномочия в преддверии завтрашней церемонии вступления в должность нового премьер-министра Тарика Рахмана.

Как сообщает Report, об этом заявил в обращении к нации председатель временного кабмина Бангладеш Мухаммад Юнус, призвав продолжать практику демократии, свободы слова и обеспечения основных прав.

"Сегодня временное правительство уходит в отставку", - сказал он.

По словам Юнуса, "Бангладеш больше не является страной с покорной внешней политикой или зависимой от указаний и советов других стран".

Политик также отметил широкие региональные экономические возможности, указав на огромный потенциал роста благодаря сотрудничеству с Непалом, Бутаном и северо-восточной Индией.

Напомним, что 13-е парламентские выборы состоялись в Бангладеш 12 февраля, спустя 18 месяцев после отставки в августе 2024 года на фоне массовых протестов правительства премьер-министра Шейх Хасины и ее партии "Авами лиг". На протяжении полутора лет страной руководило временное правительство во главе с нобелевским лауреатом Юнусом.

На выборах победу одержал глава Националистической партии Бангладеш (BNP) Тарик Рахман.