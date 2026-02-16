Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Литвы обозначил приоритеты в период председательства в Совете ЕС

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 22:54
    Президент Литвы обозначил приоритеты в период председательства в Совете ЕС

    Президент Литвы Гитанас Науседа обозначил приоритеты Литвы во время председательства в 2027 году в Совете Евросоюза.

    Как передает Report, об этом сообщила президентская пресс-служба.

    Отмечается, что литовский лидер представил их председателю Европарламента Роберте Метсоле, посетившей Вильнюс по случаю Дня восстановления государственности Литвы.

    "Приоритетами Литвы станут укрепление безопасности и обороны, всесторонняя поддержка Украины, расширение Евросоюза, стимулирование конкурентоспособности и инноваций, укрепление демократической устойчивости и социальной стабильности", - отметил Науседа.

    Говоря о расширении ЕС приемом в члены восточных соседей, он подчеркнул необходимость сохранения темпа переговоров и политическую решимость, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС не позднее 2030 года, а также чтобы Украина и Молдова вместе двигались по пути к членству.

    Отметим, что Литва будет председательствовать в Совете ЕС в первом полугодии 2027 года.

    Литва председательство Совет ЕС приоритеты Роберта Метсола
