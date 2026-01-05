Dövlət Departamenti: Qərb yarımkürəsi ABŞ-nin müstəsna maraq zonasıdır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    ABŞ Dövlət Departamenti rəsmi olaraq qərb yarımkürəsini ölkənin müstəsna maraq zonası elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib.

    "Bu bizim yarımkürəmizdir və ABŞ Prezidenti Donald Tramp bizə təhlükə yaranmasına imkan verməz", - Dövlət Departamentindən qeyd ediblər.

    Госдеп: Западное полушарие является исключительной зоной интересов США

