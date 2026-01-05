Госдеп: Западное полушарие является исключительной зоной интересов США

Госдепартамент США официально объявил западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

"Это наше полушарие, и президент [США Дональд] Трамп не допустит, чтобы нам угрожала опасность", - отметили в Госдепе.