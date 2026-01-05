İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Prezident: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurdakı idarəetmə modeli bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq edilə bilər

    Daxili siyasət
    • 05 yanvar, 2026
    • 23:50
    Prezident: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurdakı idarəetmə modeli bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq edilə bilər

    Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda tətbiq olunan idarəetmə modeli bir gün ölkənin müxtəlif yerlərinə, bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq oluna bilər. Çünki bu da operativ, çevik və daha az məmurun iştirakını tələb edən üsuli-idarə metodudur.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.

    Ümumi inkişafımız üçün hər bir insanın, xüsusilə vəzifə sahibinin ürəklə işləməli olduğunu vurğulayan dövlət başçısı bildirib: "Xüsusilə belə möhtəşəm və tarixi Zəfərdən sonra cəmiyyətdə indi bu qədər xoş əhvali-ruhiyyə var. Biz hamımız son beş ili, necə deyərlər, qürurlu, xoşbəxt insanlar kimi yaşayırıq. Ona görə biz hamımız cəmiyyətdə olan problemlərə, kadrlarla bağlı məmur özbaşınalığına daha dözülməz olmalıyıq, mən başda olmaqla, hamımız daha dözülməz olmalıyıq".

    İlham Əliyev müsahibə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
    Президент: Модель управления в Карабахе и Восточном Зангезуре может быть применена по всей стране
    Azerbaijani President: Governance model applied in Garabagh and East Zangezur can perhaps be applied to the entire country

