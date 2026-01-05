Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент: Модель управления в Карабахе и Восточном Зангезуре может быть применена по всей стране

    Внутренняя политика
    • 05 января, 2026
    • 23:54
    Президент: Модель управления в Карабахе и Восточном Зангезуре может быть применена по всей стране

    Модель управления, применяемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, однажды может быть применена в различных местах страны. Потому что это тоже оперативный, гибкий метод управления, не требующий участия большого числа чиновников.

    Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Подчеркнув, что для нашего общего развития каждый человек, особенно должностное лицо, должен работать от всего сердца, глава государства сказал: "Особенно после такой грандиозной и исторической Победы сейчас в обществе царит такое хорошее настроение. Последние пять лет мы все жили как гордые и счастливые люди. Поэтому к проблемам в обществе, к произволу чиновников в отношении кадров мы все должны быть нетерпимыми, во главе со мной, все должны быть нетерпимыми".

    Ильхам Алиев Азербайджан Карабах Восточный Зангезур
    Prezident: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurdakı idarəetmə modeli bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq edilə bilər
    Azerbaijani President: Governance model applied in Garabagh and East Zangezur can perhaps be applied to the entire country

