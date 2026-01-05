İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Prezident: Azərbaycan dilini qorumaq hər birimizin vəzifəsidir

    Daxili siyasət
    • 05 yanvar, 2026
    • 23:25
    Prezident: Azərbaycan dilini qorumaq hər birimizin vəzifəsidir
    İlham Əliyev

    Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bu gün dilimizi qorumayaq? Bəzən bilərəkdən, bəzən bilməyərəkdən dilimizə daxil olan xarici kəlmələr - onlar dilimizi zənginləşdirmir və o kəlmələri istifadə edənləri daha ağıllı etmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.

    "Çox dil bilmək yaxşıdır, mən də onun tərəfdarıyam. Amma sən xarici dillərdə lazım olan vaxtda danış, biz öz dilimizi qorumalıyıq. Xarici kəlmələr dilimizi pozur, zənginləşdirmir və milli kimliyimizi də sarsıdır, damcı-damcı, yavaş-yavaş. Bəlkə də özümüz heç buna fikir vermirik, damcı-damcı sarsıdır. Dil əldən gedəndən sonra, yaxud da ki, pozulandan sonra, ya da başqa dilə tamamilə uyğunlaşandan sonra onda milli kimlik də gedəcək, ondan sonra dövlətçilik də gedəcək, ondan sonra, Allah eləməsin, ölkəmiz də, necə deyərlər, böyük fəlakətlə üzləşə bilər. Ona görə Azərbaycan dilini qorumaq hər birimizin vəzifəsidir. Bunu mən tam əminliklə deyirəm və hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm", - deyə dövlət başçısı bildirib.

    İlham Əliyev Azərbaycan dili müsahibə
    Президент: Защита азербайджанского языка – обязанность каждого из нас

    Son xəbərlər

    23:34

    Prezident: Elmi inkişaf etdirmək istəyiriksə, sadəcə, elmi işçiləri işlə təmin etmək yox, islahatlara getməliyik

    Elm və təhsil
    23:32

    Venesuelanın BMT-dəki nümayəndəsi: ABŞ təbii sərvətlərimizə görə bizə hücum edir

    Digər ölkələr
    23:25

    Prezident: Azərbaycan dilini qorumaq hər birimizin vəzifəsidir

    Daxili siyasət
    23:23

    İlham Əliyev: Biz bütün dövrlərdə dilimizi qorumuşuq

    Daxili siyasət
    23:14

    Bu il daha iki Avropa ölkəsi Azərbaycan qazını alacaq

    Energetika
    23:08

    Bakının yeni yol infrastrukturunun xəritəsi təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    23:02

    Azərbaycan Prezidenti: Qısamüddətli planlarımız 8 giqavat enerji əldə etməkdir

    Energetika
    22:57

    Parisin avtomobil yollarında 900 km uzunluğunda tıxac yaranıb

    Digər ölkələr
    22:54

    Azərbaycan Qəzza zolağında mümkün beynəlxalq missiyalarda iştirak etməyəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti