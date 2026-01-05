Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев: Защита азербайджанского языка – обязанность каждого из нас

    Внутренняя политика
    • 05 января, 2026
    • 23:33
    Ильхам Алиев: Защита азербайджанского языка – обязанность каждого из нас

    Если мы смогли сохранить наш язык в годы колониализма, и наши предки передали его нам в наследство, то как мы можем не сохранять этот язык сегодня? Иногда сознательно, иногда по незнанию в наш язык проникают иностранные слова – они не обогащают его и не делают тех, кто их использует, умнее.

    Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    "Знать много языков – это хорошо, я тоже сторонник этого. Но надо говорить на иностранных языках, когда это необходимо. Мы должны защищать свой язык. Иностранные слова разрушают язык, не обогащают его и подрывают национальную идентичность, капля за каплей, потихоньку. Возможно, мы сами этого даже не замечаем, но разрушения происходят капля за каплей. Если язык будет утрачен или испорчен, или мы полностью адаптируемся к другому языку, то тогда будет утрачена и национальная идентичность, за этим последует государственность, а потом, не дай Аллах, наша страна может столкнуться с большой катастрофой. Поэтому защита азербайджанского языка – это обязанность каждого из нас. Я говорю это с полной уверенностью и призываю всех к этой борьбе", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев интервью
    Prezident: Azərbaycan dilini qorumaq hər birimizin vəzifəsidir
    President: It is the duty of each of us to protect the Azerbaijani language

