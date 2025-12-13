EBRD Azərbaycandakı layihələrə təxminən 3,7 milyard dollar investisiya yatırıb
- 13 dekabr, 2025
- 11:44
Bu il oktyabrın 30-na Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Azərbaycandakı cari kredit portfelinin dəyəri 925 milyon avro qiymətləndirilir.
"Report" EBRD-ə istinadən xəbər verir ki, bunun 39 %-i özəl sektorun payına düşür.
Hazırda 34 layihə aktivdir. Bank yalnız 2025-ci ildə 8 layihənin maliyyələşdirilməsinə 69 milyon ABŞ dolları ayırıb.
Sentyabrın 30-na olan göstərici ilə müqayisədə, portfelin dəyəri 2,43 % və ya 23 milyon avro azalıb.
EBRD-nin məlumatına əsasən, cari portfelin əsas hissəsi - 91 % və ya 840 milyon avrosu davamlı infrastrukturun inkişafına, 6 % və ya 57 milyon avrosu maliyyə institutlarına, 3 % və ya 28 milyon avrosu isə korporativ sektora yönləndirilib.
Ümumilikdə EBRD Azərbaycanda 199 layihənin həyata keçirilməsinə 3,694 milyard avro investisiya yatırıb.
Bankın ölkədəki əməliyyat aktivlərinin dəyəri oktyabrın 31-nə 700 milyon avro təşkil edib. Bu, sentyabrın 30-u ilə müqayisədə 0,43 % və ya 3 milyon avro azdır.
Ötən il EBRD Azərbaycanda 8 layihənin maliyyələşdirilməsi üçün ümumilikdə 199 milyon avro kredit ayırıb. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə 27,56 % və ya 43 milyon avro çoxdur.