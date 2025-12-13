ЕБРР инвестировал около $3,7 млрд в проекты в Азербайджане

По состоянию на 31 октября 2025 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 925 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 39% портфеля приходится на частный сектор.

При этом в настоящее время активными являются 34 проекта.

Только в 2025 году банк профинансировал 8 проектов на сумму 69 млн долларов.

По сравнению с показателем на 30 сентября 2025 года, объем портфеля сократился на 2,43%, или на 23 млн евро.

Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 91% (840 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 6% (57 млн евро) приходится на финансовые институты, еще 3% (28 млн евро) - на корпоративный сектор.

В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан 3,694 млрд евро на реализацию 199 проектов.

Объем операционных активов банка в стране на 31 октября 2025 года составил 700 млн евро, сократившись на 0,43% (3 млн евро) по сравнению с показателем на 30 сентября текущего года.

Отметим, что в 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на общую сумму 199 млн евро на финансирование восьми проектов в Азербайджане, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.