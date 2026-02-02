Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье выросло до 10

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 04:06
    Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье выросло до 10

    Число погибших при опрокидывании пассажирского автобуса в турецкой Анталье выросло до 10.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местное издание Haberler.com.

    Согласно информации, водитель автобуса и еще один пассажир скончались в больнице.

    Ранее глава региональной администрации Хулуси Шахин сообщал о восьми погибших и 26 раненых.

    ДТП автобус погибшие Анталья
    Antalyada baş verən avtobus qəzasında ölənlərin sayı 10-a çatıb
    Ты - Король

    Последние новости

    04:06

    Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье выросло до 10

    В регионе
    03:38

    Экс-посол Британии в США покинул правящую партию из-за связей с Эпштейном

    Другие страны
    03:23

    Азербайджан и Черногория обсудили сотрудничество в сфере безопасности

    Внешняя политика
    02:53

    Замминистра: В Польше на фоне сильных морозов погибли более 90 человек

    Другие страны
    02:16

    ВМС стран НАТО проведут учения у берегов Норвегии

    Другие страны
    01:42

    Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом Америки

    Другие страны
    01:03

    Сестра с братом погибли в тяжелом ДТП на трассе Баку-Губа

    Происшествия
    00:37

    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    Другие страны
    00:21

    При атаке дронов РФ на Днепропетровщине погибли и пострадали до 30 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    Лента новостей