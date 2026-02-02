Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье выросло до 10

Число погибших при опрокидывании пассажирского автобуса в турецкой Анталье выросло до 10.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное издание Haberler.com.

Согласно информации, водитель автобуса и еще один пассажир скончались в больнице.

Ранее глава региональной администрации Хулуси Шахин сообщал о восьми погибших и 26 раненых.