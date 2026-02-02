Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье выросло до 10
В регионе
- 02 февраля, 2026
- 04:06
Число погибших при опрокидывании пассажирского автобуса в турецкой Анталье выросло до 10.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местное издание Haberler.com.
Согласно информации, водитель автобуса и еще один пассажир скончались в больнице.
Ранее глава региональной администрации Хулуси Шахин сообщал о восьми погибших и 26 раненых.
Последние новости
04:06
Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье выросло до 10В регионе
03:38
Экс-посол Британии в США покинул правящую партию из-за связей с ЭпштейномДругие страны
03:23
Азербайджан и Черногория обсудили сотрудничество в сфере безопасностиВнешняя политика
02:53
Замминистра: В Польше на фоне сильных морозов погибли более 90 человекДругие страны
02:16
ВМС стран НАТО проведут учения у берегов НорвегииДругие страны
01:42
Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом АмерикиДругие страны
01:03
Сестра с братом погибли в тяжелом ДТП на трассе Баку-ГубаПроисшествия
00:37
Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООНДругие страны
00:21