Экс-посол Британии в США покинул правящую партию из-за связей с Эпштейном

Бывший посол Великобритании в США и экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон покинул ряды правящей Лейбористской партии из-за его связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Sky News.

"Я не хочу причинять новые неудобства Лейбористской партии и поэтому я выхожу из ее рядов", - приводит СМИ выдержку из письма 72-летнего члена Палаты лордов, верхней палаты британского парламента, на имя генерального секретаря партии Холли Ридли.

Ранее Министерство юстиции США объявило, что опубликовало все документы из досье Эпштейна. В одном из них, согласно публикациям в британских СМИ, есть информация о том, что Мандельсон якобы получил от финансиста $75 тыс. Сам Мандельсон в своем заявлении подчеркнул, что у него нет "записей или воспоминаний, что он когда-либо получал эти суммы".

В сентябре 2025 года публикация части документов из досье Эпштейна привела к отставке Мандельсона с поста посла в США. В опубликованных выдержках из альбома, подготовленного к 50-летию Эпштейна, содержатся письма и фото Мандельсона. На них посол появляется в банном халате, а самого Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившего с собой, называет "лучшим приятелем".