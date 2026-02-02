Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Экс-посол Британии в США покинул правящую партию из-за связей с Эпштейном

    Другие страны
    02 февраля, 2026
    03:38
    Экс-посол Британии в США покинул правящую партию из-за связей с Эпштейном

    Бывший посол Великобритании в США и экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон покинул ряды правящей Лейбористской партии из-за его связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Sky News.

    "Я не хочу причинять новые неудобства Лейбористской партии и поэтому я выхожу из ее рядов", - приводит СМИ выдержку из письма 72-летнего члена Палаты лордов, верхней палаты британского парламента, на имя генерального секретаря партии Холли Ридли.

    Ранее Министерство юстиции США объявило, что опубликовало все документы из досье Эпштейна. В одном из них, согласно публикациям в британских СМИ, есть информация о том, что Мандельсон якобы получил от финансиста $75 тыс. Сам Мандельсон в своем заявлении подчеркнул, что у него нет "записей или воспоминаний, что он когда-либо получал эти суммы".

    В сентябре 2025 года публикация части документов из досье Эпштейна привела к отставке Мандельсона с поста посла в США. В опубликованных выдержках из альбома, подготовленного к 50-летию Эпштейна, содержатся письма и фото Мандельсона. На них посол появляется в банном халате, а самого Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившего с собой, называет "лучшим приятелем".

    Britaniyanın ABŞ-dəki keçmiş səfiri Epşteynlə əlaqələrinə görə hakim partiyadan ayrılıb
