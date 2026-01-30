Минюст США опубликовал еще 3 млн файлов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США объявило о публикации еще более 3 млн документов по делу осужденного за педофилию американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, об этос сообщается на сайте ведомства.

В этот раз были опубликованы 2 тыс. видео и 180 тыс. изображений. По данным Минюста, с учетом прошлых публикаций в общей сложности по этому делу уже было опубликовано 3,5 млн документов.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили, в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий американский лидер Дональд Трамп.

В своих предвыборных заявлениях Трамп неоднократно обещал опубликовать все материалы по делу, однако став президентом США, долгое время не хотел рассекречивать их. 20 ноября президент США подписал указ о публикации материалов по делу Эпштейна в течение 30 дней. В конце декабря Минюст опубликовал некоторые файлы, однако критики неоднократно указывали на то, что опубликовано далеко не все. Кроме того, в выложенных документах удалена часть данных. СМИ пишут, что в опубликованных сегодня файлах многое также отредактировано и удалено.

В ответ на эту критику заместитель генпрокурора США Тодд Бланш, который провел пресс-конференцию в связи с публикацией новых файлов, заявил, что Минюст не мог раньше опубликовать эти документы, так как нужно было защитить жертв. По его словам, Минюсту нужно было изучить документы, по количеству сравнимые с "двумя Эйфелевыми башнями", и убрать информацию, которая могла нанести ущерб жертвам.