Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    "Ъ": Объем утечек данных из российских сервисов за год увеличился в полтора раза

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 04:42
    Ъ: Объем утечек данных из российских сервисов за год увеличился в полтора раза

    В 2025 году аналитики Threat Intelligence компании F6 зафиксировали в даркнете и тематических Telegram-каналах 230 новых публичных утечек баз данных российских организаций.

    Об этом Report передает со ссылкой на газету "Коммерсантъ".

    Издание указывает, что в ушедшем году суммарно базы содержали в полтора раза больше строк с данными российских пользователей (767 млн в 2025-м против 457 млн в 2024-м).

    Большую часть похищенных данных, как и годом ранее, преступники выкладывали в публичный доступ бесплатно для нанесения максимального ущерба компаниям и их клиентам, отмечает газета, ссылаясь на специалистов.

    "Самыми объемными по количеству строк утечек в ушедшем году стали четыре госсервиса, названия которых специалисты F6 не называют. На них приходится около 600 млн строк данных пользователей", - говорится в публикации.

    утечка данных Хакеры
    "Kommersant": Rusiya servislərindən məlumat sızmasının həcmi bir ildə 1,5 dəfə artıb
    Ты - Король

    Последние новости

    04:42

    "Ъ": Объем утечек данных из российских сервисов за год увеличился в полтора раза

    В регионе
    04:06

    Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье выросло до 10

    В регионе
    03:38

    Экс-посол Британии в США покинул правящую партию из-за связей с Эпштейном

    Другие страны
    03:23

    Азербайджан и Черногория обсудили сотрудничество в сфере безопасности

    Внешняя политика
    02:53

    Замминистра: В Польше на фоне сильных морозов погибли более 90 человек

    Другие страны
    02:16

    ВМС стран НАТО проведут учения у берегов Норвегии

    Другие страны
    01:42

    Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом Америки

    Другие страны
    01:03

    Сестра с братом погибли в тяжелом ДТП на трассе Баку-Губа

    Происшествия
    00:37

    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    Другие страны
    Лента новостей