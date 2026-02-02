"Ъ": Объем утечек данных из российских сервисов за год увеличился в полтора раза

В 2025 году аналитики Threat Intelligence компании F6 зафиксировали в даркнете и тематических Telegram-каналах 230 новых публичных утечек баз данных российских организаций.

Об этом Report передает со ссылкой на газету "Коммерсантъ".

Издание указывает, что в ушедшем году суммарно базы содержали в полтора раза больше строк с данными российских пользователей (767 млн в 2025-м против 457 млн в 2024-м).

Большую часть похищенных данных, как и годом ранее, преступники выкладывали в публичный доступ бесплатно для нанесения максимального ущерба компаниям и их клиентам, отмечает газета, ссылаясь на специалистов.

"Самыми объемными по количеству строк утечек в ушедшем году стали четыре госсервиса, названия которых специалисты F6 не называют. На них приходится около 600 млн строк данных пользователей", - говорится в публикации.