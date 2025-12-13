WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Hakan Fidan: Biz yaxşı olmaq istədiyimiz üçün yaxşı davranırıq

    • 13 dekabr, 2025
    • 23:33
    Hakan Fidan: Biz yaxşı olmaq istədiyimiz üçün yaxşı davranırıq

    "Bizim gücümüz, qüvvətimiz və iradəmiz var, amma biz yalnız yaxşı olmaq istədiyimiz üçün yaxşı davranırıq. Suriyada, İranda, İraqda, bölgədəki bütün münasibətlərimizdə bu vəziyyət bizi şəffaf olmağa məcbur edir".

    "Report" "Ahaber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, rəsmi Ankara Suriyanın cənubunda baş verənləri yaxından izləyir: "Suriyanın cənub bölgəsində məsələ son dərəcə vacibdir. Hazırda bu, bəlkə də ən böyük risk sahəmizdir.

    İsrailin iştirakından irəli gələn bir risk sahəsi var və həmin sahəni çox yaxşı idarə etmək lazımdır. Çünki bu, özü ilə daha böyük risklər gətirə bilər. Bu həmçinin, İraqın və İordaniyanın təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Biz bunun dialoq, sülh və konsensus vasitəsilə baş verməsini təşviq edirik".

    Nazir əlavə edib ki, Suriyadakı PYD/YPG terrorçu qruplaşmaları İsraildən dəstək alır: "Bu həmişə belə olub. İdeoloji mübarizə aparırsansa, siyasətlə məşğul olmalısan. Yolunuza silahla davam etsəniz, qarşılığında silahla qarşılaşacaqsınız".

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi barədə danışan Hakan Fidan əlavə edib ki, iki ölkə arasında sülh sazişinin bəzi maddələri referendum yolu ilə həll oluna bilər:

    "Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mövqeyi müharibə başlayandan bəllidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin atəşkəs əldə etməyə hazırdır. Hər iki tərəf nə istədiklərini və nəyi istəmədiklərini açıq şəkildə bildirirlər; problem tərəflərin istədikləri ilə istəmədikləri arasında uyğunsuzluqdur. Vasitəçiyə məhz burada ehtiyac var. Prezidentimiz Putinlə görüşündə bunu ifadə edib.

    Biz xüsusi olaraq iki sahədə razılaşma tələb edirik. Əgər hərtərəfli atəşkəs və sülh razılaşması yoxdursa, gəlin iki sahədə məhdud razılığa gələk: enerji yataqlarının hədəfə alınmaması və Qara dənizdə gəmiçilik təhlükəsizliyinin təmin edilməsi".

