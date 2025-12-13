Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    УЕФА в рамках программы солидарных выплат перечислит АФФА свыше €5,5 млн

    Футбол
    • 13 декабря, 2025
    • 06:14
    УЕФА в рамках программы солидарных выплат перечислит АФФА свыше €5,5 млн

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) 5,55 млн евро в рамках программы солидарных выплат клубам, не участвующим в общих этапах еврокубковых турниров в сезоне 2025/2026.

    Как сообщает Report, средства впоследствии должны быть распределены в равных долях между клубами высшего дивизиона, пропускающим общие этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

    Сумма выплат формируется из двух частей: 70 процентов определяется положением страны в рейтинге УЕФА (у Азербайджана 26-я позиция - ред.), еще 30 - пропорционально доходам клуба, получившего больше других представителей конкретной национальной организации в еврокубках.

    Среди ассоциаций вне топ-5 больше всех получат нидерландцы - 6,25 млн евро. Страны первой пятерки (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) получат по 10 млн евро.

    Отметим, что Азербайджан в нынешнем сезоне в еврокубках представляет агдамский "Карабах". По итогам прошедших шести туров общего этапа Лиги чемпионов, агдамцы занимают 22-е место в турнирной таблице. Свой очередной матч команда проведет 21 января в Баку против немецкого "Айнтрахт Франкфурта".

    УЕФА АФФА выплаты
    UEFA AFFA-ya 5,55 milyon avro vəsait ayıracaq
    Elvis

    Последние новости

    06:51

    Ракета Kuaizhou-11 вывела на орбиту два китайских спутника

    Другие страны
    06:14

    УЕФА в рамках программы солидарных выплат перечислит АФФА свыше €5,5 млн

    Футбол
    05:46

    Трамп допустил удары по наркокартелям не только в Венесуэле

    Другие страны
    05:08

    Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине

    Другие страны
    04:39

    В Одессе после атаки РФ возникли перебои со светом и водой

    Другие страны
    04:21

    WSJ: США захватили судно, следовавшее из Китая в Ирана

    Другие страны
    03:55

    Трамп заявил о большом прогрессе в завершении войны в Украине

    Другие страны
    03:17

    В аэропорту Франкфурта у пассажира изъяли свыше 11 тыс. алмазов

    Другие страны
    02:43

    Трамп назвал двух основных кандидатов на пост главы ФРС

    Другие страны
    Лента новостей