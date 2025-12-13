WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    UEFA AFFA-ya 5,55 milyon avro vəsait ayıracaq

    Futbol
    • 13 dekabr, 2025
    • 06:46
    UEFA AFFA-ya 5,55 milyon avro vəsait ayıracaq

    Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı (UEFA) 2025/2026-cı illər mövsümündə Avrokubok yarışlarının ümumi mərhələlərində iştirak etməyən klublar üçün həmrəylik ödənişi proqramı çərçivəsində Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasına (AFFA) 5,55 milyon avro ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, vəsait sonda Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqasının ümumi mərhələlərini buraxan yüksək divizion klubları arasında bərabər bölüşdürüləcək.

    Ödəniş məbləği iki hissədən ibarətdir: 70 faiz ölkənin UEFA reytinqindəki mövqeyi ilə müəyyən edilir (Azərbaycan 26-cı yerdədir - red.), digər 30 faiz isə klubun Avrokubok yarışlarından əldə etdiyi gəlirlə mütənasibdir ki, bu da həmin milli təşkilatı təmsil edən klublar arasında ən yüksək göstəricidir.

    Top-5-dən kənar assosiasiyalar arasında ən çox vəsaiti - 6,25 milyon avronu niderlandlılar alacaqlar. İlk beş ölkə (İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Almaniya və Fransa) 10 milyon avro alacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanı bu mövsüm Avropa yarışlarında Ağdamın "Qarabağ" klubu təmsil edir. Çempionlar Liqasının altı turundan sonra Ağdam turnir cədvəlində 22-ci yerdədir. Komanda növbəti oyununu yanvarın 21-də Bakıda Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) komandasına qarşı keçirəcək.

    uefa AFFA "Qarabağ"
    УЕФА в рамках программы солидарных выплат перечислит АФФА свыше €5,5 млн

    Son xəbərlər

    07:21

    Tramp: ABŞ təkcə Venesueladakı narkotik kartellərinə zərbələr endirməyəcək

    Digər ölkələr
    06:46

    UEFA AFFA-ya 5,55 milyon avro vəsait ayıracaq

    Futbol
    06:08

    Trampın xüsusi elçisi Berlində Avropa liderləri və Zelenski ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    05:36

    Rusiyanın hücumundan sonra Odessada işıq və suyun nəqlində fasilələr yaranıb

    Digər ölkələr
    05:14

    WSJ: ABŞ Çindən İrana gedən gəmini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    04:41

    Tramp: Rusiya - Ukrayna müharibəsinin həllində əhəmiyyətli irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    04:08

    Almaniyada aeroportda sərnişindən 11 000-dən çox almaz müsadirə edilib

    Digər ölkələr
    03:52

    Tramp FES rəhbəri vəzifəsinə iki əsas namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:21

    "Liverpul" Salahı heyətinə qaytarıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti