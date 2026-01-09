İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.01.2026)

    Maliyyə
    • 09 yanvar, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.01.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9811 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,1216 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9811

    100 Rusiya rublu

    2,1216

    1 Avstraliya dolları

    1,1384

    1 Belarus rublu

    0,5778

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1167

    1 Çexiya kronu

    0,0816

    1 Çin yuanı

    0,2435

    1 Danimarka kronu

    0,2651

    1 Gürcü larisi

    0,6313

    1 Honq Konq dolları

    0,2181

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2840

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1841

    1 İsveçrə frankı

    2,1259

    1 İsrail şekeli

    0,5355

    1 Kanada dolları

    1,2257

    1 Küveyt dinarı

    5,5299

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3335

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5141

    1 Moldova leyi

    0,1018

    1 Norveç kronu

    0,1685

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6053

    1 Polşa zlotası

    0,4703

    1 Rumıniya leyi

    0,3894

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3223

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3233

    Türk lirəsi

    0,0394

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0395

    Yapon yeni

    1,0812

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9767

    Qızıl

    7588,8510

    Gümüş

    130,2183

    Platin

    3824,5240

    Palladium

    3049,4260
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2026)
    CBA currency exchange rates (09.01.2026)

